россия вероятно не оставила планы отрезать район Северодонецка с севера и юга - британская разведка

КИЕВ. 7 июня. УНН. россия, вероятно, не оставила планы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга, сообщает Министерство обороны Великобритании в ежедневном отчете на основе разведданных, пишет УНН.

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"В минувшие выходные украинские силы отбили часть Северодонецка, хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы. Более широкий план россии, вероятно, по-прежнему в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга", – сообщили в британской разведке.

Детали

В МО Британии на основе разведданных также указали, что "россия добилась успехов на южном, попаснянском направлении в течение мая, но ее продвижение в этом районе остановилось на прошлой неделе". "Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что россия готовится приложить новые усилия на северном направлении", - добавили в британской разведке.

"россии почти наверняка нужно добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью", - отметили в британской разведке.

Дополнение

Российские захватчики продолжают штурм Северодонецка в Луганской области.