Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0014 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Болезни войны и хронический стресс: Голубовская о том, ждут ли Украину вспышки инфекционных болезней
Болезни войны и хронический стресс: Голубовская о том, ждут ли Украину вспышки инфекционных болезней
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7545

"Мы стараемся быть мостом": Анкара анонсировала переговоры о коридоре для украинского зерна

"Мы стараемся быть мостом": Анкара анонсировала переговоры о коридоре для украинского зерна

КИЕВ. 7 июня. УНН. Турция, прилагающая интенсивные дипломатические усилия для разблокирования экспорта украинского зерна, на этой неделе проведет две важные встречи. Министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи сообщил, что повесткой дня запланированного на этой неделе визита в Стамбул главы мид рф сергея лаврова с "представителями Украины, россии и ООН" станет "зерновой коридор", пишет УНН со ссылкой на Yeni Şafak.

Киришчи подчеркнул, что четырехсторонние переговоры продолжаются под наблюдением ООН, встреча состоится в Стамбуле, и лавров прибудет в Турцию для обсуждения зернового коридора.

Цитата

"Мы можем охарактеризовать эти встречи как ознакомительные переговоры", - отметил Киришчи.

Детали

Отметив, что переговоры с Украиной продолжаются, Киришчи заявил, что есть договоренность с Украиной об удешевлении зерна на 25 процентов. "Мы согласовали дать нам на 25 процентов меньше, чем FOB. Однако у них есть дилемма, связанная с безопасным экспортом продукта. Как от Турции они хотят, чтобы мы были рефери. И россия, и Украина доверяют нам одним", - сказал он.

Издание указывает, что "после того как в Одессе разминируют, зерно будет отгружено танкерами".

"Мы пытаемся быть мостом между двумя странами", - заметил Киришчи.

Дополнение

Президент Зеленский заявил, что разговоры о том, что Турция может быть посредником в вопросе блокировки украинских портов, есть.

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на "разблокировку" экспорта морем.

По оценкам украинской власти, речь идет о 22 млн тонн зерна.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, зерно, Украина, продовольствие, Турция, продовольственная безопасность
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.