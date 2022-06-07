"Мы стараемся быть мостом": Анкара анонсировала переговоры о коридоре для украинского зерна

КИЕВ. 7 июня. УНН. Турция, прилагающая интенсивные дипломатические усилия для разблокирования экспорта украинского зерна, на этой неделе проведет две важные встречи. Министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи сообщил, что повесткой дня запланированного на этой неделе визита в Стамбул главы мид рф сергея лаврова с "представителями Украины, россии и ООН" станет "зерновой коридор", пишет УНН со ссылкой на Yeni Şafak.

Киришчи подчеркнул, что четырехсторонние переговоры продолжаются под наблюдением ООН, встреча состоится в Стамбуле, и лавров прибудет в Турцию для обсуждения зернового коридора.

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"Мы можем охарактеризовать эти встречи как ознакомительные переговоры", - отметил Киришчи.

Детали

Отметив, что переговоры с Украиной продолжаются, Киришчи заявил, что есть договоренность с Украиной об удешевлении зерна на 25 процентов. "Мы согласовали дать нам на 25 процентов меньше, чем FOB. Однако у них есть дилемма, связанная с безопасным экспортом продукта. Как от Турции они хотят, чтобы мы были рефери. И россия, и Украина доверяют нам одним", - сказал он.

Издание указывает, что "после того как в Одессе разминируют, зерно будет отгружено танкерами".

"Мы пытаемся быть мостом между двумя странами", - заметил Киришчи.

Дополнение

Президент Зеленский заявил, что разговоры о том, что Турция может быть посредником в вопросе блокировки украинских портов, есть.

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на "разблокировку" экспорта морем.

По оценкам украинской власти, речь идет о 22 млн тонн зерна.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.