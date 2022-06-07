В ООН указывают, что борьба с изменением климата не должна откладываться из-за глобальных кризисов

КИЕВ. 7 июня. УНН. Участники переговоров из почти 200 стран встретились в Германии для переговоров по климату, которым поручено активизировать борьбу с глобальным потеплением, на фоне того, как вторжение рф в Украину провоцирует опасения по поводу роста выбросов, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Конференция в ФРГ, как ожидается, подготовит почву для нового раунда крупных переговоров Организации Объединенных Наций в конце этого года в Египте. Это также шанс проверить решительность столкнувшихся с рядом кризисов стран, включая рост влияния климата, геополитическую напряженность, войну в Украине и угрозу разрушительного глобального продовольственного кризиса, пишет издание.

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Призвав к международному единству, уходящая с должности глава подразделения ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса заявила делегатам, что "недопустимо говорить, что мы живем в трудные времена".

"Мы должны понимать, что изменение климата развивается в геометрической прогрессии. Мы больше не можем позволить себе достигать только постепенного прогресса", — сказала она на открытии встречи, которая продлится с 6 по 16 июня.

Детали

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе предупредил, что вторжение рф в Украину несет риск замедлить действия по борьбе с климатическим кризисом. "Но я думаю, что эта война продемонстрировала одну вещь: насколько хрупок мир в своей зависимости от ископаемого топлива", — добавил он.

Правительства уже признали, что изменение климата является серьезной угрозой для человечества и планеты, и выступили за немедленные действия по сокращению выбросов ископаемого топлива и подготовке к ускорению проявлений последствий потепления.

Хотя конференция в немецком городе Бонн в большинстве своем направлена ​​на подготовку к ноябрьской встрече КС-27 ООН в Шарм-эль-Шейхе, есть ряд ключевых вопросов, вынесенных на обсуждение.

Это включает призыв к странам ускориться с обновлением своих планов по сокращению выбросов углерода, чтобы быстрее согласовать действия по сокращению выбросов с согласованными целями по ограничению глобального потепления.

Особое внимание также будет уделено финансированию со стороны богатых стран со значительными выбросами, чтобы помочь уязвимым развивающимся странам, наименее ответственным за глобальное потепление. При этом обещание выделять 100 миллиардов долларов в год с 2020 года, чтобы помочь им адаптироваться к глобальному потеплению, до сих пор не выполнено, отмечает издание.