В ВР хотят повысить защиту прав украинцев на труд

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Верховной Раде Украины 3 июня зарегистрирован законопроект № 7433 «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и некоторые другие законы Украины, относительно защиты прав физических лиц во время военного положения и упрощения учета рабочих мест для лиц с инвалидностью», передает УНН.

Инициатор законопроекта – глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Цель законопроекта

По словам Гетманцева, цель документа - улучшение условий для защиты прав физических лиц на труд и социальную защиту путем обеспечения своевременности учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также расширение направлений использования информации, содержащейся в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования, в частности, для обеспечения трудовых прав работников и лиц с инвалидностью и упрощения отчетности для работодателей.

Что предлагается

обеспечение обмена информацией между Государственным реестром страхователей и застрахованных лиц и Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью, что позволит отменить для работодателей необходимость отдельного учета в таком Фонде и подачи отчетности с целью соблюдения квот по трудоустройству лиц с инвалидностью.

возможность для лиц с инвалидностью, в случае пропуска срока осмотра медико-социальной экспертизы для продолжения выплаты пенсии по инвалидности, такого повторного осмотра в срок не позднее 1 месяца после завершения или отмены военного положения.

обеспечение во время действия в Украине военного положения и в течение одного месяца после его прекращения детям в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся на дневной форме обучения в учебных заведениях, назначения пенсий в случае потери кормильца и выплаты ранее назначенной на основании данных об обучении на дневной форме обучения в 2022 году, полученных Пенсионным фондом Украины из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

устанавливается, что назначение пенсий внутренне перемещенным лицам, не имеющим документов, и/или относительно которых отсутствуют сведения о периодах страхового стажа, трудовой деятельности на период действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены, осуществляется на основании сведений, имеющихся в соответствующих электронных государственных реестрах.

обеспечивается цифровизация учета трудовой деятельности работников. В частности, работодатель или само лицо в случае отсутствия соответствующих сведений в реестре застрахованных лиц сможет подать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины сведения о перемещении из одного структурного подразделения в другое или переводе на другую постоянную должность или работу, увольнении, возобновлении на работе, приостановлении/восстановлении действия трудового договора, а также о присвоении, изменении или лишении ранга, разряда, класса, звания, категории, принесения присяги, стажировки, обучения и т.д. Такой подход позволит полностью отказаться от бумажных трудовых книжек и позволит работникам лучше защищать свои права, а также упростит для них необходимость подтверждения соответствующих сведений в будущем.

Когда вступят в силу эти изменения?

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его публикации, кроме пункта 1 раздела I и подпункта 2 пункта 2 раздела II, которые вступят в силу через три месяца со дня опубликования этого закона.