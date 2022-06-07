ЕС распределит между Украиной и Молдовой 26 млн евро, которые предназначались для россии и беларуси

КИЕВ. 7 июня. УНН. Еврокомиссия предлагает перераспределить 26,2 млн евро, первоначально предназначенные на проекты с россией и беларусью, для укрепления сотрудничества с Украиной и Молдовой. Об этом сказано в релизе, опубликованном во вторник ЕК, пишет УНН.

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“Сегодня Комиссия предлагает перевести 26,2 млн евро из средств инструмента „Соседство, развитие и международное сотрудничество“, первоначально запланированных для программ Interreg NEXT 2021-2027 гг. с россией и беларусью, на те же программы с Украиной и Молдовой”, — сказано в релизе.

Детали

Сообщается, что финансирование может поддержать развитие услуг здравоохранения, усилить “институциональный потенциал украинских и молдавских органов государственной власти”, развивать образовательные и исследовательские проекты, или финансировать схемы социальной интеграции и программы обучения беженцев.

По данным ЕК, после российской военной агрессии против Украины и в соответствии с мерами, принятыми ЕС, в марте 2022 года Комиссия приостановила сотрудничество с россией и ее союзницей беларусью в рамках программ трансграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства (ENI CBC) и программы Interreg Baltic Sea Region.

“В результате четыре трансграничные программы Interreg с участием Украины и Молдовы, Венгрии/Словакии/Румынии/Украины, Польши/Украины, Румынии/Молдовы, Румынии/Украины — и две транснациональные программы — Дунайская транснациональная программа и Interreg NEXT Black Sea Basin — получат на 68% больше финансирования на 2022 год”, — сказано в релизе Еврокомиссии.

Напомним

В марте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия продолжит поддерживать Украину и предлагает новую макрофинансовую помощь Киеву в размере до 9 миллиардов евро в 2022 году.