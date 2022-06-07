ВСУ «держат» Северодонецк, но с каждым днем это все труднее делать – Данилов

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украинские военные «держат» Северодонецк, но с каждым днем это все труднее делать. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона, передает корреспондент УНН.

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«Ситуация на востоке сложная уже не первый день. Ситуация, которая сегодня происходит в Северодонецке, она крайне сложная. Наши военные держат ситуацию, держат Северодонецк, но с каждым днем ​​это все труднее делать. Потому что артиллерия врага работает почти круглосуточно, кроют и кроют наши населенные пункты и это для нас очень опасно, потому что мы не можем дать ответ в сторону нашего врага такой, какого было бы достаточно», - рассказал Данилов.

Детали

Он отметил, что ответ есть, но не такой, какой бы хотелось иметь украинским военным.

«Ответ есть, но на сегодняшний день не такой как бы хотелось иметь нашим военным, именно с точки зрения наличия у наших военных соответствующих вооруженных комплектов артиллерии», - сказал Данилов.

Дополнение

россияне изо всех сил пытаются захватить Северодонецк и «перерезать» трассу «Лисичанск-Бахмут».

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщало, что россия, вероятно, не оставила планы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга.