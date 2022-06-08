Как российские олигархи обходят санкции ЕС – СМИ

КИЕВ. 8 июня. УНН. Российские бизнесмены Дмитрий Мазепин, Алексей Мордашов и Петр Авен являются бенефициарами предприятий, формирующих значительную часть капитала страны-агрессора, находящегося в Латвии. Об этом сообщает издание Латвийские общественные СМИ LSM.lv, передает УНН.

В то же время, по информации иностранных СМИ, российские олигархи продолжают влиять на аффилированные с ими предприятия несмотря на санкции, которые были наложены на них со стороны ЕС.

Детали

Мазепин, Мордашов и Авен заявляли, что сократили бизнес, связанный с ЕС или вышли из на него. Однако, согласно Латвийскому регистру предприятий, заявления этих российских бизнесменов являются подозрительными — подчеркивают журналисты издания LSM.lv.

Цитата

“В настоящее время уже зафиксировано три случая (Мазепин, Мордашов и Авен — ред.) — (...) когда настоящие бенефициары изменяются ..., понятно по какой причине. В любом случае хочу сказать, что регистр сейчас усиленно оценивает документы и в случае чего — эти предприятия тоже подпадают под санкции”, — рассказала журналистам иностранного издания Гуна Пайдере, главный государственный нотариус Реестра предприятий.

Редакция УНН связывается с журналистами издания LSM.lv для того, чтобы выяснить, действительно ли российские олигархи продолжают влиять на предприятия (и какие именно), аффилированные с ими, несмотря на санкции со стороны ЕС.

Добавим, что недавно итальянские власти арестовали виллу Rocky Ram на Сардинии, связанную с 23-летним российским гонщиком “Формулы-1” Никитой Мазепиным и его отцом, миллиардером Дмитрием Мазепиным, гендиректором “Уралхима”.

Также известно, что Мазепину запретили перелеты через европейское воздушное пространство на своем частном самолете.

Добавим

9 марта Евросоюз официально объявил о новых санкциях в отношении ряда предпринимателей из рф, среди которых был и российский олигарх Дмитрий Мазепин. Как оказалось он, сразу после этого, снизил свою долю в концерне “Уралхим” ниже 50% и ушел с должности гендиректора и в собственности бизнесмена осталось только 48% компании.

Новым CEO компании назначили соратника Дмитрия Коняева, ранее занимавшего должность председателя совета директоров “Уралхима”. Совет возглавил директор по правовым вопросам “Уралхима” (тоже соратник Мазепина) — Дмитрий Татьянин. Оба они не попали под санкции Евросоюза.

По мнению экономиста Александра Охрименко, такие действия с стороны Мазепина можно расценивать как попытки работать в обход санкций с стороны ЕС.