Премьер Северной Македонии: мы желаем Украине успеха, но для нас ЕС пока ничего не выполнил

КИЕВ. 8 июня. УНН. Скопье продемонстрировал свою приверженность и преданность, приняв жесткие решения, но ЕС до сих пор не согласился на открытые переговоры о вступлении, заявил в интервью EURACTIV премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски, пишет УНН.

Выступая в преддверии саммита ЕС в конце июня, на котором должны обсуждаться вопросы расширения, Ковачевски сказал, что процесс вступления в ЕС, зашедший в тупик, в уязвимом регионе Западных Балкан стал проблемой безопасности на фоне усиления влияния иностранных игроков.

Цитата

"После нападения россии на Украину и в свете влияния третьих сторон в регионе Западных Балкан, наиболее уязвимых на европейском континенте, расширение стало вопросом безопасности", - сказал Ковачевски.

Отвечая на вопрос о реакции на получение Украиной статуса кандидата в июне, что часто представлялось как "перепрыгивание без очереди" перед странами Западных Балкан, Ковачевски сказал, что "они заслуживают того, чтобы бороться за свое процветание и свое будущее в ЕС".

"Мы можем только пожелать им успехов в их стремлениях стать кандидатами в члены ЕС, но ЕС должен отдавать себе отчет, что он должен выполнять, а не только обещать", — сказал он.

"Ибо выполнение — это то, что поддерживает доверие и поддерживает удовлетворение граждан тем, что когда они идут на уступки, когда они вносят изменения, согласования, то это ценится", — добавил он.

Детали

Лидеры ЕС должны встретиться со своими шестью западнобалканскими коллегами, в том числе с двумя странами, уже ведущими переговоры о вступлении, и с двумя кандидатами, 23 июня перед важным саммитом ЕС, на котором будет обсуждаться статус потенциального кандидата Украины на вступление в блок.

Албания и Северная Македония, хоть и являются официальными кандидатами, годами находились в "зале ожидания", заблокированные проблемами коррупции и предоставления убежища, а также в случае со Скопье – вето со стороны соседнего члена ЕС Болгарии.

"Северная Македония была страной-кандидатом в ЕС в течение 17 лет, и за эти 17 лет мы продемонстрировали нашу приверженность и нашу преданность этому процессу интеграции", - сказал Ковачевски, добавив, что его страна согласовала 45% своего законодательства с блоком и реорганизовала свои институты.

"Мы приняли много сложных решений для страны, одним из которых стало Преспанское соглашение, посредством которого мы смогли разрешить спор о названии с соседней Грецией и стать членами НАТО", - сказал он, имея в виду знаковое соглашение 2018 года.

"В то же время ЕС не удалось достичь начала переговоров, а Северная Македония и Албания фактически остаются заложниками процесса расширения по просьбе Болгарии", - добавил он.

София блокирует путь Скопье к членству в ЕС из-за споров об истории и происхождении македонского языка, но сталкивается с давлением своих западных союзников в ЕС, требующих разблокировать этот вопрос. С тех пор как в 2017 году Болгария и Северная Македония подписали знаменательное соглашение о дружбе, совместная комиссия по истории работает над преодолением их серьезных исторических разногласий. Но, по словам обеих стран, в этом вопросе не было прогресса. "Пока нет документа, который мог бы быть согласован обеими сторонами", - подтвердил Ковачевски.

Дополнение

Власти Северной Македонии полностью поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС и не согласны с теми, кто пытается противопоставить украинскую заявку и процесс интеграции их страны.