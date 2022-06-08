Турция считает реалистичным план "зернового коридора" в Черном море

КИЕВ. 8 июня. УНН. Турция считает реалистичной реализацию плана создания "зернового коридора" в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой сергеем лавровым в среду в Анкаре, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

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Касаясь вопроса поставки зерна из портов Украины, турецкий министр отметил, что "Анкара считает реалистичным план создания "зернового коридора" в Черном море".

"В вопросе "зернового коридора" мы обсуждаем механизм с участием ООН, рф, Украины и Турции. Если есть продукция, которую мировые страны импортируют и из Украины, и из россии, мы должны совместно открыть путь для поставок", - сказал министр.

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По словам турецкого министра, важно также согласовать безопасность судоходства в Черном море.

При этом AFP отмечает, что "Турция считает требования россии по снятию санкций, чтобы помочь экспорту зерна, "законными".

В то же врем, по данным Anadolu, лавров сказал, что "если украинская сторона готова к разминированию, то и россия готова".

Также Чавушоглу указал, что завершение войны рф против Украины путем переговоров отвечает интересам всего мирового сообщества. По словам Чавушоглу, заявления последних дней дают основания для надежды на возвращение в переговорный процесс между рф и Украиной.

"Сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорного процесса (между рф и Украиной), чем еще несколько недель назад", - пояснил министр.

Чавушоглу также привлек внимание к ситуации в Сирии, подчеркнув, что Анкара придает значимость территориальной целостности соседней страны.

Ранее

В МИД Украины указали, что ценят усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов. В то же время там отметили, что пока нет договоренностей по этому вопросу между Украиной, Турцией и россией. И подчеркнули, что решения должны приниматься при участии всех причастных сторон.

Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты, подчеркнули в МИД.