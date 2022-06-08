Украине не нужны "Мински-3", новые распределительные линии и режимы "тишины", которые заморозят конфликт - Кулеба

КИЕВ. 8 июня. УНН. Украине не нужны новые договоренности, которые на годы заморозят войну, начатую российской федерацией против нашего государства. Об этом на брифинге в среду сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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“Все партнеры очень четко знают о нашем видении и нашей позиции. Мы воюем за нашу землю, мы воюем за своих людей, и никакие “Мински-3”, никакие новые распределительные линии, никакие режимы прекращения огня, которые на годы заморозят ситуацию и продолжат боль и страдания, нам сейчас не нужны”, – сказал министр.

Детали

Кулеба отметил, что сейчас наблюдает попытки запустить в западных кругах дискуссию о том, как долго можно поддерживать Украину, как долго сама Украина сможет удержаться. Но пока это "легкий бриз", а не "штормовой ветер".

"Это нормально. Я прошу сильно никого не паниковать, не реагировать слишком эмоционально на мнения подобного рода, которые запускаются через разных экспертов и публичные заявления. Это нормально, люди пробуют почву, мы им четко на это отвечаем. Где-то может что-то разрабатываться, какие-то планы, но наша позиция очень четкая, она озвучена… Мы четко сказали, что любые договоренности, не учитывающие украинские интересы, будут нами отвергнуты, и это касается всего”, - сообщил глава дипломатии.

Напомним

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не готовы отдать часть территорий своего государства российской федерации.