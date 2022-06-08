За статус кандидата в члены ЕС сейчас "идет заруба", Украина не воспримет суррогатные версии или альтернативы - Кулеба

КИЕВ. 8 июня. УНН. Украина не воспримет суррогатные версии или альтернативу статусу кандидата в члены ЕС. Об этом на брифинге в среду сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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«Теперь о получении статуса кандидата в члены ЕС в конце июня этого года. Это, конечно, сейчас просто супер заруба. Наша команда, Президент поставил этой дипломатической команде очень четкую задачу – мы должны выиграть этот бой, и я хочу еще раз подтвердить, что мы, страна, не будем воспринимать никакие суррогатные версии или альтернативы, какими бы розовыми они ни были, статусу кандидата. Нам нужен статус кандидата на членство в ЕС, не кандидата в кандидаты, не потенциального кандидата, не другой суррогат, ничего этого, мы уже давно играем в эту игру", - заявил Кулеба.

Детали

По его словам, Украина заслужила статус кандидата и отвечает критериям для его получения – это позиция не только правительства, но и гражданского общества.

Министр отметил, что, действительно, сейчас существуют скептики, пытающиеся подкупить Украину какими-то альтернативами.

«Но времени остается все меньше, часы тикают, что называется, но надо работать, и поэтому я очень прошу никого не сбавлять обороты, даже если вам до последнего будут говорить что «нет, это невозможно» – верьте в то, что это возможно, и давайте бороться и преодолевать этот скептицизм», – подчеркнула он.

Статус кандидатства – это последний психологический барьер в странах-скептиках ЕС, который Украина должна преодолеть, добавил дипломат.

Напомним

В прошлом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказал мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика. В частности, по его словам, это «было бы несправедливо» в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали кандидатства на вступление в ЕС.

По сообщениям, Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускорения этого процесса, как предложили несколько восточноевропейских стран. В этом контексте они упоминают о евростремлении Западных Балкан.

В ответ в Министерстве иностранных дел назвали несправедливым привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан.