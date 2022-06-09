США предоставит Украине финансовую помощь в размере 8,5 млрд долларов

КИЕВ. 9 июня. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк в своем Twitter сообщила о новой финансовой помощи от США в размере 1 млрд долларов. Об этом информирует УНН.

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"Как я поделилась с экономическим руководством Украины в Минэкономики, быть с Украиной – значит укреплять ее экономику. Прямая поддержка в размере 1 миллиарда долларов уже готова для того, чтобы Украина и ее народ двигались вперед", - говорится в сообщении посла.

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Бринк добавила, что ожидается еще 7,5 миллиарда долларов финансовой помощи Украине.

Напомним

Бриджит Бринк посетила разрушенную русскими войсками Бородянку.