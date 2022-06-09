Новости: Политика
9 июня 2022, 02:25 • Юрий Свиридюк • 3105
США предоставит Украине финансовую помощь в размере 8,5 млрд долларов
КИЕВ. 9 июня. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк в своем Twitter сообщила о новой финансовой помощи от США в размере 1 млрд долларов. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Как я поделилась с экономическим руководством Украины в Минэкономики, быть с Украиной – значит укреплять ее экономику. Прямая поддержка в размере 1 миллиарда долларов уже готова для того, чтобы Украина и ее народ двигались вперед", - говорится в сообщении посла.
Подробности
Бринк добавила, что ожидается еще 7,5 миллиарда долларов финансовой помощи Украине.
Напомним
Бриджит Бринк посетила разрушенную русскими войсками Бородянку.
Источник: УНН
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