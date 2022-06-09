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Президент отметил 285 военнослужащих государственными наградами

Президент отметил 285 военнослужащих государственными наградами

КИЕВ. 9 июня. УНН. Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, что отметил 285 героев, защищающих нашу Украину от россиян. 68 из них получили отличия посмертно. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Подписал указы о награждении наших героев. 285 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 68 из них — посмертно”, — говорится в обращении.

Добавим

Более 18 тысяч участников боевых действий отмечены государственными наградами Украины за время с 24 февраля.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским работникам СМИ и членам семей журналистов.

Источник: УНН
Теги: награды
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