В Харькове после обстрела пропал телевизионный сигнал

КИЕВ. 9 июня. УНН. Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин в своем Facebook сообщил, что в Харькове от обстрелов исчез телесвязь. Об этом информирует УНН.

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"В Харькове после обстрела исчез телевизионный сигнал", - говорится в сообщении.

Вероятно, сигнал пропал после ночных обстрелов.

Напомним

Ночью в Харькове раздались звуки взрывов.