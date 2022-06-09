Новости: Политика
9 июня 2022, 07:19 • Ярослава Майструк • 11175
В Харькове после обстрела пропал телевизионный сигнал
КИЕВ. 9 июня. УНН. Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин в своем Facebook сообщил, что в Харькове от обстрелов исчез телесвязь. Об этом информирует УНН.
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"В Харькове после обстрела исчез телевизионный сигнал", - говорится в сообщении.
Вероятно, сигнал пропал после ночных обстрелов.
Напомним
Ночью в Харькове раздались звуки взрывов.
Источник: УНН
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