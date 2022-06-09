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В Харькове после обстрела пропал телевизионный сигнал

В Харькове после обстрела пропал телевизионный сигнал

КИЕВ. 9 июня. УНН. Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин в своем Facebook сообщил, что в Харькове от обстрелов исчез телесвязь. Об этом информирует УНН.

Цитата

"В Харькове после обстрела исчез телевизионный сигнал", - говорится в сообщении.

Вероятно, сигнал пропал после ночных обстрелов.

Напомним

Ночью в Харькове раздались звуки взрывов. 

Источник: УНН
Теги: обстрелы, Харьков и Харьковская область, телевидение
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