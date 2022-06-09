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Украина стремится получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО - министр обороны

Украина стремится получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО - министр обороны

КИЕВ. 9 июня. УНН. Несмотря на то, что от партнеров уже много получено, Украине до сих пор очень требуется тяжелое вооружение, и очень быстро. Это касается и РСЗО, и тяжелой борнетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Также целью является получение боевых самолетов и средств ПВО/ПРО, отметил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

Цитата

"Мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным Силам значительное количество оружия. Ее хватило бы для победной обороны от любой армии в Европе. Но не от россии. российский Молох имеет в запасе еще много средств для пожирания человеческих жизней для удовлетворения своего имперского эго. Поэтому мы подчеркиваем – Украине крайне нужное тяжелое вооружение, и очень быстро", - подчеркнул Резников в Facebook.

Детали

Учитывая это, по словам министра обороны, следующие цели Украины:

  • получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;
  • обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношены, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, распространенные в странах НАТО и снабженные боеприпасами;
  • договориться с партнерами о переходе к поставке не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, сразу готовых к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность в поле боя;
  • привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Следует учитывать, что советская техника преимущественно устарела и требует приведения в боевое состояние. А от партнеров мы пока получаем достаточно лёгкую броню, не всегда с оружием.
  • получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.

"Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружия. Категорически нет. Но в то же время я безгранично благодарен странам, которые нас поддерживают. В частности, США, Великобритании, Польше, нашим Балтийским друзьям. Всем другим государствам, которые помогают сдерживать российское зло", - добавил глава Минобороны.

Дополнение

Для фронта в дополнение к уже используемому вооружению готовы польские САУ "Краб", в целом на сегодняшний день запрос от Вооруженных сил Украины относительно 155-миллиметровой артиллерии выполнен на 90%, закрытие нынешней потребности ожидается в течение 1-2 недели.

Источник: УНН
Теги: самолет, оружие, Минобороны, ПВО, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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