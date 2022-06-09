В Украине для школьников к выбору профессии подключают искусственный интеллект

КИЕВ. 9 июня. УНН. Команда Министерства образования и науки Украины в рамках всеукраинского проекта по профориентации и построению карьеры, состоящий из 5 главных шагов, предлагает профориентационное тестирование на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию МОН.

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«Вопрос «Какую профессию выбрать для ребенка?» остается одним из самых актуальных для родителей подростков во время войны. Команда Министерства образования и науки Украины решила продолжить системную реализацию всеукраинского проекта по профориентации и построению карmери «Выбери профессию своей мечты», которая успешно прошла пилотирование в 2021 году и является одним из 11 приоритетных проектов МОН на 2022 год», – говорится в сообщении.

Детали

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что создают все условия для профориентации учащейся молодежи Украины.

«Мы взяли за основу лучший мировой опыт и разработали тестирование на основе искусственного интеллекта, позволяющего быстро и точно определить перечень способностей и актуальных профессий индивидуально для каждого ребенка», – отметил Шкарлетт.

Так, Всеукраинский проект «Выбери профессию своей мечты» состоит из 5 главных шагов:

Профориентационное тестирование на основе искусственного интеллекта.

Консультации карьерных советников с помощью технологии «перевернутый колл-центр».

Мультимедийные курсы в международном формате SCORM по трендам рынка труда, составлению резюме, подготовке к собеседованию, советам родителям и учащимся, выбору профессии мечты и т.д.

Онлайн-экскурсии на ведущие предприятия Украины.

Топ-100 самых актуальных профессий настоящего и будущего.

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Сообщается, что в настоящее время проектом воспользовались более 30 тыс. учеников 7-11 классов из всех регионов Украины. Это количество, как указано, будет расти, пока программой профориентацией не будут охвачены все учащиеся, заканчивающие среднюю школу.