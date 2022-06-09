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﻿ЕС точно знает, что россия грабит украинские запасы зерна. Блок призывает не покупать его

﻿ЕС точно знает, что россия грабит украинские запасы зерна. Блок призывает не покупать его

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Европейском Союзе уверенны в том, что россия не только разрушает украинские поля и запасы, но и разграбляет их. Об этом заявил на брифинге в четверг спикер внешнеполитической службы ЕК Питер Стано, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы точно знаем, что Россия не только уничтожает поля, уничтожает запасы, но и грабит запасы украинской пшеницы и зерна. Мы знаем, что они пытаются либо ввезти их в Россию, либо экспортировать в другие страны”, — сказал Стано.

Детали

Он напомнил, что уже были случаи в прошлом, довольно публичные, когда москва пыталась экспортировать награбленное зерно в Египет, однако Египет отказался от него.

“И мы, конечно, как Европейский Союз, призываем всех наших партнеров убедиться, что все, что они покупают — они знают, откуда это, они не берут ничего, что было разграблено русскими с украинской территории. И мы, Евросоюз, также стараемся всеми доступными нам средствами сделать так, чтобы этого не происходило”, — подчеркнул дипломат.

Дополнение

россия, которая 24 февраля полномасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Государство-агрессор требует снятия некоторых санкций в обмен на “разблокировку” экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина
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