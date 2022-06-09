ЕС выделяет еще 205 млн евро на гуманитарную помощь Украине

КИЕВ. 9 июня. УНН. Евросоюз выделяет дополнительные 205 млн евро Украине в свете растущих гуманитарных потребностей на фоне продолжающейся российской агрессии. О помощи сообщила в четверг пресс-служба Еврокомиссии, пишет УНН.

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«ЕС сегодня выделяет еще 205 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи для Украины. Таким образом, общий объем финансирования гуманитарной помощи ЕС и размер натуральной помощи в ответ на незаконное вторжение россии в Украину составляет более 700 миллионов евро, из которых 13 миллионов евро предназначены для проектов в соседней Молдове», - сообщили в Еврокомиссии.

Детали

Сообщается, что в дополнение к финансовой гуманитарной помощи Украине, ЕС мобилизовал все возможные ресурсы для обеспечения возможности оказания помощи Украине.

Так, в частности, сообщается что все 27 государств-членов ЕС, а также Турция, Норвегия и Северная Македония уже предоставили более 38 000 тонн помощи, включая аптечки, продукты питания, защитную одежду, а также стратегическое оборудование, такое как пожарные машины, мобильные госпитали и энергоносители, которые были доставлены в Украину, на сумму 373 миллиона евро.

ЕС создал логистические центры в соседних Польше, Румынии и Словакии для ускорения поставок.

Также сообщается, что более 500 пациентов из Украины, нуждающихся в продолжении лечения или срочной медицинской помощи, были переведены в европейские больницы через Механизм гражданской защиты ЕС из Украины, Молдовы и приграничных стран.

Напомним

Накануне Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование Украины в 1,49 миллиарда долларов США в рамках проекта "Государственные расходы по поддержке административной состоятельности в Украине".