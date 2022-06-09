Больше не собрат: Киев разорвал отношения с Минском

КИЕВ. 9 июня. УНН. Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

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"Сегодня Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима", - написал городской голова столицы.

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По словам Кличко, Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и села и происходило вторжение российских войск в наше государство.

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