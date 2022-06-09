Спецслужбы россии усилили подрывную деятельность в других странах для срыва контрактов Украины на приобретение оружия

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские спецслужбы усилили подрывную деятельность в разных странах мира с целью срыва заключения контрактов Украины по приобретению и поставке вооружения и военной техники. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

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“Есть информация, что спецслужбы российской федерации усилили подрывную деятельность в разных странах мира с целью срыва заключения контрактов Украины по приобретению и поставке вооружения и военной техники. Также их подрывная деятельность направляется на срывы самой поставки этой техники и вооружения”, – констатировала Маляр.

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Она также добавила, что россия продолжает финансировать социальные, гуманитарные, культурно-просветительские и политические проекты в странах Европы.

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По данным немецкого издания Der Spiegel, Германия за последние несколько недель не отправила Украине никакого вооружения.