россия не оставляет планов провести "референдумы" на захваченных территориях – Минобороны

КИЕВ. 9 июня. УНН. россия все еще не оставляет своих планов провести так называемые “референдумы” на временно захваченных территориях Украины. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

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“Мы знаем, что сегодня россия активизирует деятельность, направленную на социально-экономическую и политическую интеграцию временно-оккупированных территорий в российскую федерацию. Нам известно, что россия, за счет временно-оккупированных территорий решает свою продовольственную и демографическую задачи. Также нам известно, что россия осуществляет подготовку по определению конкретных мест для проведения так называемых референдумов. То есть, россия не покидает эти планы, несмотря на то, что ей пока это не удалось. Не удалось, потому что украинское государство борется с временной оккупацией разными методами, о которых мы не можем говорить публично. Так же и украинцы, находящиеся на временно-оккупированных территориях, сопротивляются”, – подчеркнула Маляр.

Детали

По ее информации, временно захваченные территории посещают представители российской власти, в частности, центральной и региональной. Оккупанты готовятся к практическим мерам по интеграции, пытаются осуществлять примерно такие же действия, как в 2014 году.

“На этих территориях социально-экономическая ситуация усложняется. К сожалению, наши люди там очень страдают. Но оккупантам не удается заручиться поддержкой населения, вынужденно находящегося на временно-оккупированных территориях”, – добавила Маляр.

Дополнение

Российские оккупанты в Херсонской области продолжают готовить почву для проведения псевдореферендума относительно возможного присоединения к рф. В частности, для этого на захваченных территориях области проводят фейковый "социальный опрос".



