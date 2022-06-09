МХП собрал более 11 тыс. грн в рамках благотворительного аукциона

КИЕВ. 9 июня. УНН. БФ “МХП-Громаді” совместно с тернопольскими футболистами провели благотворительный аукцион, передает УНН с ссылкой на пресс-службу фонда.

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“Благодаря благотворительным пожертвованиям, проданным программкам, а также аукциону в перерыве матча удалось собрать 11 тыс. 78 грн.

Все средства были переданы на счет Координационного центра Ассоциации футбола Тернопольщины для помощи нашим защитникам”, — уточнили в фонде.

Детали

Аукцион был проведен после футбольного противостояния между командой звезд тернопольского футбола и ФК “Искра”, Матч состоялся недавно, в Теофиполе, что на Хмельнитчине.

“Помимо традиционных волнующих моментов и удовольствия от профессиональной игры, футбольные фанаты активно включились в благотворительный сбор средств для наших защитников.

В частности, между футбольными таймами был организован аукцион, где главными лотами стали мячи с автографами игроков команды звезд тернопольского футбола и ветеранов хмельницкого футбола, а также шарф и чемпионская медаль ФК “Искра”, — уточнили в БФ.

Там добавили, что в целом с начала войны при содействии Фонда и благодаря местным футбольным фанатам ФК “Искра” в Хмельницкой области удалось собрать более 60 тыс. грн благотворительных средств.

“Всю эту сумму будет передано на приобретение необходимых вещей для наших “военных котиков”, — говорится в сообщении.

Добавим

Недавно переселенцы, обосновавшиеся на Винницкой области, получили около 10 тонн гуманитарной помощи от компании МХП.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Учредитель компании — Юрий Косюк.