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В случае успеха в Херсонской области: россия захочет захватить Николаев и наступать на Одессу – Генштаб ВСУ

В случае успеха в Херсонской области: россия захочет захватить Николаев и наступать на Одессу – Генштаб ВСУ

КИЕВ. 9 июня. УНН. В случае успеха в Херсонской области российские оккупанты будут готовиться к захвату Николаева и наступлению на Одессу. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

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"Противник рассматривает дальнейшие свои действия в случае успеха во взятии под полный контроль Херсонской области – овладеть Николаевом и тем самым создать благоприятные условия для наступления на Одессу", – отметил Громов.

Детали

Громов также сообщил, что в акватории Черного моря в готовности находятся 5 носителей крылатых ракет с суммарным залпом до 36 ракет типа "Калибр".

Дополнение

Оккупанты за прошлые сутки обстреляли Николаевскую область. В результате вражеских обстрелов ранены 20 человек, детей среди пострадавших нет.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ
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