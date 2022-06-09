Российские самолеты нанесли удар по Украине с территории беларуси – Генштаб

КИЕВ. 9 июня. УНН. Российские самолеты нанесли ракетный удар с территории беларуси по территории Житомирской области. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает УНН.

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"Сегодня с одного из аэродромов республики беларусь вооруженные силы рф подняли свои самолеты и нанесли ракетный удар по территории Украины", - сообщил Громов.

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Он подчеркнул, что удар крылатой ракетой X-59 произошел в 1:15 ночи по Житомирскому региону.

"Два самолета Су-34 и один самолет Су-30 были привлечены из района Мозыря, Гомельской области, с аэродрома Барановичи", – добавил Громов.

Дополнение

Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения вооруженных сил республики беларуси продолжают усиливать участок белорусско-украинской границы в Гомельской и Брестской областях.