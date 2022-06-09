Зеленский призвал лишить россию членства в ФАО

КИЕВ. 9 июня. УНН. россия, которая провоцирует мировой голод, не может продолжать оставаться в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, когда обратился к участникам церемонии открытия министерского заседания Организации экономического сотрудничества и развития, пишет УНН.

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«Нужно как можно быстрее закончить войну россии против нашего государства, чтобы можно было гарантировать надежность снабжения продовольствием через Черное Море. Ведь именно украинский аграрный экспорт выполняет стабилизирующую роль на глобальном рынке, и россия должна ответить за то, что провоцирует против Европы новую миграционную волну, используя жителей и Африки, и Азии, как заложников», - сказал Президент.

«Против россии за это должны быть применены досрочные болезненные санкции именно на глобальном уровне. Также, не может быть и речи о продолжении членства россии в ФАО, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Что там россии делать, если она работает на голод для как минимум 400 млн, а как максимум – больше 1 млрд человек», - подчеркнул он.

Детали

Глава государства призвал также как можно быстрее обеспечить долгосрочную безопасность Украины, чтобы за счет зеленой энергетической трансформации, за счет зеленого водорода можно было гарантировать долгосрочную энергетическую безопасность Европы и заместить российское ископаемое топливо на нашем континенте.

Зеленский призвал как можно быстрее приступить к послевоенному восстановлению Украины, чтобы гарантировать, что ни одна из экологических угроз, уже созданных россией в ходе войны против Украины, не ударит по нашим людям и соседним народам.