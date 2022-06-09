Боевики «ДНР» «приговорили» к казни подданных Великобритании, воевавших за ВСУ

КИЕВ. 9 июня. УНН. Контролируемый боевиками так называемый «суд» в ОРДО в четверг «приговорил» к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которые воевали в составе Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг сообщили российские СМИ, пишет УНН.

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"По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму назначить в качестве наказания смертную казнь", - говорится в так называемом «приговоре».

Напомним

Все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных Сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службу" 1992 года.

Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.