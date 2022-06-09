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В Броварах произошла стрельба, есть раненый

В Броварах произошла стрельба, есть раненый

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КИЕВ. 9 июня. УНН. В Броварах произошла стрельба. Как сообщил городской голова Игорь Сапожко, есть раненый, которого уже доставили в больницу, передает УНН.

Детали

По словам городского головы, около 15 часов на бульв. Независимости, 10 произошла стрельба.

"Двое мужчин распивали спиртные напитки, один из них имел при себе гладко ствольное оружие, возникла ссора на бытовом грунте, раздались выстрелы. К счастью, пострадавший получил только ранения, сейчас он доставлен в больницу", - написал Сапожко в Facebook.

По его словам, сотрудниками полиции, оперативно прибывшими на место происшествия, проведено задержание нападавшего. Ведутся следственные действия, преступник находится под стражей.

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Источник: УНН
Теги: Украина, стрельба, Бровары
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