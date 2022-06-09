Приговор, не имеющий легитимности: Трасс отреагировала на приговор британским подданным

КИЕВ. 9 июня. УНН. Вынесенный на временно окупированной территории Украины «приговор» двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не является легитимным. Об этом сообщила в своем аккаунте в Twitter глава министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс, пишет УНН.

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«Я категорически осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, удерживаемых российскими прокси на востоке Украины. Они являются военнопленными. Это фальшивый приговор, не имеющий абсолютно никакой легитимности», - написала Трасс.

Детали

По ее словам, британское дипведомство продолжит делать все возможное, чтобы поддержать своих граждан.

Контекст

Ранее сегодня контролируемый боевиками так называемый «суд» в ОРДО в четверг «приговорил» к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которые воевали в составе Вооруженных сил Украины.

Напомним

Все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных Сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службу" 1992 года.

Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага.