Покупай и экономь: МХП запустил новую программу лояльности

КИЕВ. 9 июня. УНН. Компания МХП запустила новую программу лояльности, передает УНН.

Детали

Упомянутая программа лояльности называется “ЇМО!”, и работает в торговых точках “Наша Ряба”, “Мясомаркет”, “Döner Маркет”, “Украинское Курча” и гастростудии “Секреты Шефа”.

“За каждую потраченную тобой гривну мы начисляем на карту 1 балл. В течение первой недели каждого календарного месяца мы переводим баллы, заработанные за предыдущий месяц, в бонусные гривны в соотношении 1 балл = 0,01 бонусная гривна”, — уточнили в компании.

Накопленные бонусные гривны можно использовать для следующих покупок в точках продаж:

— “Наша Ряба”, “Мясомаркет”, “Украинское Курча” и “Секреты Шефа”:

куриной продукции ТМ “Наша Ряба”, ТМ “Наша Ряба Аппетитная” и ТМ “Курица по-домашнему”;

— говяжьей продукции ТМ “Scott Smeat”;

— бакалеи ТМ “Бащинский” и ТМ “Poli”;

— готовых и замороженных блюд ТМ “Секреты Шефа”;

— замороженных полуфабрикатов ТМ “Легко!” и ТМ “Бащинский EGO ЕДА”;

— мясных чипсов ТМ “РЯБCHIK” и ТМ “ХО перекусить?”;

— готовых блюд ТМ “La Strava”;

— пельменей и вареников ТМ “Мясомаркет”;

— кулинарной продукции МХП;

— фастфуда с мясом курицы или говядины в точках продаж “Döner Маркет” и “Секреты Шефа”, и оплатить ими полную сумму чека или его часть.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Учредитель компании — Юрий Косюк.