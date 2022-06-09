Покупай и экономь: МХП запустил новую программу лояльности
КИЕВ. 9 июня. УНН. Компания МХП запустила новую программу лояльности, передает УНН.
Детали
Упомянутая программа лояльности называется “ЇМО!”, и работает в торговых точках “Наша Ряба”, “Мясомаркет”, “Döner Маркет”, “Украинское Курча” и гастростудии “Секреты Шефа”.
“За каждую потраченную тобой гривну мы начисляем на карту 1 балл. В течение первой недели каждого календарного месяца мы переводим баллы, заработанные за предыдущий месяц, в бонусные гривны в соотношении 1 балл = 0,01 бонусная гривна”, — уточнили в компании.
Накопленные бонусные гривны можно использовать для следующих покупок в точках продаж:
— “Наша Ряба”, “Мясомаркет”, “Украинское Курча” и “Секреты Шефа”:
куриной продукции ТМ “Наша Ряба”, ТМ “Наша Ряба Аппетитная” и ТМ “Курица по-домашнему”;
— говяжьей продукции ТМ “Scott Smeat”;
— бакалеи ТМ “Бащинский” и ТМ “Poli”;
— готовых и замороженных блюд ТМ “Секреты Шефа”;
— замороженных полуфабрикатов ТМ “Легко!” и ТМ “Бащинский EGO ЕДА”;
— мясных чипсов ТМ “РЯБCHIK” и ТМ “ХО перекусить?”;
— готовых блюд ТМ “La Strava”;
— пельменей и вареников ТМ “Мясомаркет”;
— кулинарной продукции МХП;
— фастфуда с мясом курицы или говядины в точках продаж “Döner Маркет” и “Секреты Шефа”, и оплатить ими полную сумму чека или его часть.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Учредитель компании — Юрий Косюк.