Украину пригласят на саммит НАТО в Мадриде

КИЕВ. 9 июня. УНН. Делегация Украины будет приглашена на саммит лидеров стран НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня. Об этом сообщает Europa Press, пишет УНН.

Детали

Так, отмечается, что саммит, запланированный на 29 и 30 июня, пройдет в «сложном международном контексте», учитывая войну в Украине, планы вступления Финляндии и Швеции и решение Альянса утвердить в Мадриде новую стратегическую концепцию, которая определит курс Альянса на следующие десять лет.

По данным СМИ, всего ожидается участие от 40 до 50 международных делегаций на уровне глав государств и правительств.

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«Среди них будут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), еще четыре страны, которые являются членами Европейского союза, но не входят в Альянс, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета. Украине также будет направлено официальное приглашение принять участие в Мадридском саммите, хотя об участии ее президента Владимира Зеленского может быть известно лишь в последнюю минуту, поскольку это будет зависеть от развития конфликта и его возможности покинуть страну», - пишет издание.

Добавим

РосСМИ со ссылкой на EFE сообщают, что Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на встречу.

Ранее

Как писал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что на саммите глав стран-членов НАТО, который в конце июня состоится в Мадриде, не случится чуда.