Три «основные» страны ЕС пока не хотят давать Украине статус кандидата – Стефанишина

КИЕВ. 9 июня. УНН. В ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не о статусе кандидата. Прежде всего три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева. Об этом рассказала в четверг вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина во время визита в Брюссель, пишет УНН со ссылкой на DW.

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"В целом примерно семь стран Евросоюза - это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, - высказывали предложения по какому-то другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины», – рассказала она.

Детали

Вицепремьер не назвала эти страны, добавив: "Если вы не хотите, чтобы решение было принято 24 числа, то давайте я их назову, и мы будем сидеть и обсуждать".

Речь о саммите 23-24 июня, на котором могут принять решение о статусе кандидата.

"Я уверена, что 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "Нет", - отметила Стефанишина.

Во время своей поездки в Брюссель она пытается развеять сомнения скептических стран.

В частности, она указывает, что Украина выполнила 65-70 процентов обязательств по соглашению об ассоциации и создала систему антикоррупционных органов. Стефанишина убеждает, что любые варианты, кроме статуса кандидата, "ослабят сам ЕС".

"Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата - это только начало процесса, и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на противостояние этому. Это начало процесса, это шанс, которым Украина либо воспользуется, либо не воспользуется", - подытожила вицепремьер.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не воспримет суррогатные версии или альтернативу статусу кандидата в члены ЕС.