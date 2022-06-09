Кулеба – Швеции: Украина заслуживает предоставления статуса кандидата на членство в ЕС

КИЕВ. 9 июня. УНН. Украина заслуживает предоставления статуса кандидата на членство в ЕС в июне этого года на основе индивидуального подхода, учитывающего добродетели нашего государства. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

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“Провел телефонный разговор с Анн Линде, чтобы поблагодарить Швецию за поддержку Украины, в в том числе за критически важную оборонную помощь и санкции ЕС в отношении россии. Я подчеркнул, что Украина заслуживает предоставления статуса кандидата на членство в ЕС в июне этого года на основе индивидуального подхода, учитывающего добродетели нашего государства”, — написал Кулеба.

Дополнение

Как информировал УНН, Швеция передаст Украине четвертый пакет военной помощи на 95 млн евро, в который вошли противокорабельное и противотанковое оружие.

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