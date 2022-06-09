"Смертные приговоры" иностранным военнослужащим в составе ВСУ являются военным преступлением - Amnesty International

КИЕВ. 9 июня. УНН. “Смертные приговоры” трем иностранным военнослужащим в составе Вооруженных сил Украины на территории, временно оккупированной россией, являются нарушением международного права и де-факто военным преступлением. Об этом говорится в заявлении заместителя директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева, обнародованном на сайте организации, пишет УНН.



Заявление

“Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права по многим пунктам. Все трое были военнослужащими регулярных войск Украины, и согласно Женевских конвенций как военнопленные защищены от судебного преследования за участие в боевых действиях. Единственным исключением является судебные разбирательства за вероятные военные преступления, и в в этом случае должно быть достаточно надлежащих доказательств и обеспечены стандарты справедливого судебного разбирательства. Мало того, что по этому сценарию это не так — военнослужащих судил не независимый, беспристрастный, должным образом основанный суд, а русские муртады. Так называемые обвинения против них не являются военными преступлениями. И больше всего возмущает, это лишение жизни этих военных в результате крайне несправедливого судебного разбирательства, что будет означать произвольное лишение жизни”, — заявил Кривошеев.

“Фактически умышленное лишение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, права на справедливое и регулярное судебное разбирательство является военным преступлением. россия как государство-оккупант несет ответственность за обращение с всеми военнопленными и другими лицами, которых лишили свободы. Она должна обеспечить немедленную отмену этого так называемого „приговора“ и надлежащее обращение с этими пленными в полном соответствии с международным гуманитарным правом”, — добавил он.

Контекст

Сегодня контролируемый боевиками так называемый “суд” в ОРДО “приговорил” к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.

Мужчин “осудили” потому, что они иностранные наемники и совершали “действия, направленные на насильственное захват власти и свержение конституционного устройства ДНР”. Все трое участвовали в боевых действиях против россии в составе регулярных украинских сил и в мае были взяты в плен российскими войсками в Мариуполе.

Ранее

Комментируя “приговор” в МИД Украины заявили, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных Сил Украины, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, а так называемый “судебный процесс” над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях является ничтожным.

Добавим

Все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины, принятые в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно Закону Украины “О военной обязанности и военной службе” 1992 года.

Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ими как с военнопленными в случае попадания в руки врага.