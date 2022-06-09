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NASA создаст команду для изучения непознанных явлений в воздухе

NASA создаст команду для изучения непознанных явлений в воздухе

КИЕВ. 9 июня. УНН. Американское космическое агентство NASA заявило в четверг, что создаст группу для изучения неизвестных воздушных явлений, пишет УНН.

Детали

Новая независимая группа начнет работу в начале осени, чтобы исследовать события, которые нельзя идентифицировать как самолеты или известные природные явления.

"Исследование будет сосредоточено на выявлении доступных данных, на том, как лучше собирать данные в будущем, и на том, как NASA может использовать эти данные для продвижения научного понимания UAP", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что непознанные явления в атмосфере представляют интерес для национальной безопасности и безопасности полетов.

"У нас есть доступ к широкому спектру наблюдений за Землей из космоса, и это источник жизненной силы научных исследований. У нас есть инструменты и команда, которые могут помочь нам улучшить наше понимание неизвестного. Это само определение, что такое наука. Это то, что мы делаем", – добавили в NASA.

Агентство заявило, что нет никаких доказательств внеземного происхождения UAP.

Исследовательскую группу возглавит астрофизик Дэвид Спергель, являющийся президентом Фонда Саймонса в Нью-Йорке и ранее заведующим кафедрой астрофизики в Принстонском университете.

Источник: УНН
Теги: NASA
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