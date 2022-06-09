Bloomberg: Еврокомиссия планирует поддержать идею предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

КИЕВ. 9 июня. УНН. Ожидается, что на следующей неделе исполнительный орган Европейского союза предоставит Украине статус кандидата, что является ключевым шагом на долгом пути к членству в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Рекомендация, которая должна быть обсуждена и принята коллегией комиссаров ЕС, будет сопровождаться условиями, связанными с верховенством закона и антикоррупционным законодательством, пишет издание.

"Момент будет важным для Украины, которая вложила так много своего политического будущего в более тесные отношения с Европой. Но не существует ускоренного пути для длительного процесса членства, и Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, выступающих против расширения блока", – заявили источники Bloomberg.

Окончательное заключение Европейской комиссии, даже если оно будет положительным, потребует одобрения государств-членов, прежде чем Украине будет официально предоставлен статус. Лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня, и несколько стран заявили, что они против этого шага.

Процесс членства включает в себя сложный набор шагов и условий, которые обычно могут длиться более десяти лет.

Ожидается, что заключение будет принято 17 июня, сообщили источники.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила президенту Украины опросник о членстве во время визита в Киев в апреле. Фон дер Ляйен не раз говорила, что Украина принадлежит к европейской семье.

Контекст

Некоторые государства-члены ЕС, в частности, Нидерланды и Дания, до сих пор выступали против поддержки заявки на членство Киева, тогда как большинство, включая Италию, поддерживают ее.

По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, страны, в частности Польша, Литва и Ирландия, заявили на встрече послов ЕС в среду, что хотят, чтобы лидеры ЕС приняли решение об однозначном результате и предоставили статус кандидата. Эстония отметила необходимость дать надежду Украине.

По словам официальных лиц, Германия заявила, что результатом может быть "условный статус кандидата".

В дипломатической ноте, с которой ознакомился Bloomberg, Дания заявила, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанными со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Киеву необходимо будет "принципиально улучшить свою законодательную и институционную базу", чтобы достичь прогресса по всем этим направлениям, говорится в записке.

Дополнение

В прошлогоднем рейтинге Transparency International Украина заняла 122 место среди 180 стран. По данным мартовского опроса Rating Group, среди украинцев поддержка вступления в ЕС подскочила до 91% по сравнению с 61% в декабре.

Статус кандидата, если он будет предоставлен, официально начнет процедуру членства Украины в ЕС. Хорватия была последней присоединившейся к блоку страной и процесс ее вступления длился 10 лет, прежде чем она была официально принята в 2013 году.