На Донбассе украинские военные отбили семь атак оккупантов

КИЕВ. 10 июня. УНН. Украинские защитники отбили семь вражеских атак в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 33 единиц военной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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“Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. Вдоль всей полосы обороны враг применяет по позициям наших войск боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию больших калибров, танки, минометы различных систем”, — говорится в сообщении.

Детали

Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них: 49 жилых домов, профилакторий, несколько производственных предприятий, фермерское хозяйство и железнодорожную станцию. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 7 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои.



За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 10 танков;

• 7 артиллерийских систем;

• 4 боевые бронированные машины;

• 3 специальные бронированные автомобили;

• 4 единицы автомобильной техники;

• 1 состав с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа “Орлан-10”.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 31,7 тыс. человек, 1398 танков, 212 самолетов, 178 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.