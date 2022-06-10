В Херсоне российские оккупанты попали в ДТП

КИЕВ. 10 июня. УНН. В центре Херсона произошло ДТП с участием российских захватчиков. Погиб 35-летний пассажир легкового автомобиля. Об этом информирует “Суспільне”, передает УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря Нацполиции Херсонской области Татьяны Скубы, правоохранители просмотрели видео-публикацию одного из местных Телеграмм-каналов.

“Транспортное средство „Урал“, которое принадлежит русским военным, ехало из микрорайона Шуменского в противоположной стороне. Военный автомобиль нарушил правила дорожного движения, потому что двигался по односторонней полосе и повернул под мост. В результате чего произошло столкновение с гражданским легковым автомобилем. Пассажир легковой машины погиб на месте”, — рассказала Татьяна Скуба.

В настоящее время данные о других пострадавших в ДТП устанавливаются. По факту происшествия внесли сведения в реестр судебных расследований по факту “Нарушения законов и обычаев войны”.

Как отмечается, в областном терцентре экстренной медицинской помощи комментировать событие отказались, ссылаясь на отсутствие руководства.

Напомним

В Мелитополе сдетонировал поезд, перевозивший оккупантов и боеприпасы.