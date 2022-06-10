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McDonald's по-русски: в соцсетях высмеяли новый логотип ресторанов

McDonald's по-русски: в соцсетях высмеяли новый логотип ресторанов

фотогалерея

КИЕВ. 10 июня. УНН. Новая сеть ресторанов быстрого питания, которая придет на смену McDonald's, выбрала новый логотип. В компании заявили, что на нем будут изображены круг и две точки, символизирующие бургер и картофель-фри соответственно. Пользователи соцсетей высмеяли в соцсетях и разобрали на мемы, передает УНН.

Детали

Как сообщает российское издание "Известия", логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. Теперь сеть запускает новую рекламную кампанию, где будут использовать этот логотип.

Новое название для "российского McDonald's" так и не утвердили. Работа в этом направлении еще идет, в фокусе внимание восемь имен, зарегистрированных в Роспатенте, включая "Тот же" и "Свободная касса".

Более того, зарегистрированы следующие названия: "Это он", "Точно он" и "Компас". Из названий блюд просто уберут приставку "мак", а меню останется неизменным.

Напомним

Компания McDonald's объявила об окончательном выходе из россии, дальнейшая работа "не отвечает ценностям" фирмы.

McDonald’s подал заявки на регистрацию брендов в Роспатент. При этом, по данным источника, выбор идет из пяти названий. Может быть написано латинскими буквами сочетание Mс. 

Источник: УНН
Теги: Россия
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