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В Украине снова заработала электронная очередь в сервисных центрах МВД

В Украине снова заработала электронная очередь в сервисных центрах МВД

КИЕВ. 10 июня. УНН. Сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили работу предварительной записи в электронную очередь. Теперь можно легче спланировать визит, пишет УНН.

Детали 

В Главном сервисном центре МВД утверждают, что с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины сервис не функционировал из-за постоянных кибератак сайтов государственных структур.

Цитата

"Запись осуществляется через функционал на сайте "Запись в электронную очередь". Запись на сдачу практического экзамена – через терминал электронной очереди, установленный в помещении сервисного центра МВД. При его отсутствии – в порядке живой очереди", - говорится в сообщении.

Напомним 

Сервисные центры МВД восстанавливают сдачи практического экзамена для водителей на категорию "В". Главный сервисный центр МВД согласовал все маршруты с военными государственными администрациями.

Источник: УНН
Теги: МВД, война с Россией
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