Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощь

КИЕВ. 10 июня. УНН. Правительство Черногории решило предоставить Украине дополнительную военную помощь. Об этом сообщило министерство обороны Черногории, информирует УНН.

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"Это решение демонстрирует последовательность в поддержке сохранения целостности и суверенитета Украины. С начала войны в Украине и по сей день Черногория как полноправный член НАТО и кандидат в члены ЕС, а также искренний друг украинского народа, осуждала необоснованное и незаконное вторжение российской федерации против суверенного европейского государства", – говорится в сообщении.

В минобороны страны отметили, что военная и гуманитарная помощь, оказанная Черногорией, "является доказательством бескорыстной поддержки храброго украинского народа и постоянной преданности общим действиям против недемократических принципов".

Напомним

Президент Финляндии Саули Нийнисте принял решение передать Украине дополнительную военную помощь, в которую войдет оборонная техника.