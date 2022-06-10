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Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощь

Черногория предоставит Украине дополнительную военную помощь

КИЕВ. 10 июня. УНН. Правительство Черногории решило предоставить Украине дополнительную военную помощь. Об этом сообщило министерство обороны Черногории, информирует УНН.

Детали

"Это решение демонстрирует последовательность в поддержке сохранения целостности и суверенитета Украины. С начала войны в Украине и по сей день Черногория как полноправный член НАТО и кандидат в члены ЕС, а также искренний друг украинского народа, осуждала необоснованное и незаконное вторжение российской федерации против суверенного европейского государства", – говорится в сообщении.

В минобороны страны отметили, что военная и гуманитарная помощь, оказанная Черногорией, "является доказательством бескорыстной поддержки храброго украинского народа и постоянной преданности общим действиям против недемократических принципов".

Напомним

Президент Финляндии Саули Нийнисте принял решение передать Украине дополнительную военную помощь, в которую войдет оборонная техника.

Источник: УНН
Теги: Черногория
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