россия имеет дефицит высокоточных ракет, переходит на советские образцы - ГУР

КИЕВ. 10 июня. УНН. Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил о наступлении дефицита высокоточных крылатых ракет, используемых страной-оккупантом для обстрелов Украины, пишет УНН со ссылкой на информацию ГУР МОУ.

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“Мы заметили, что россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что у россии заканчиваются высокоточные ракеты”, – рассказал Скибицкий для The Guardian.

Детали

Тем не менее, российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

“Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продлить агрессию. Их цель – вся Украина и не только”, – заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Также он отметил, что для сдерживания военной агрессии россии Украина сейчас почти исключительно полагается на оружие с Запада. “Сейчас это артиллерийская война. На одну украинскую артиллерийскую единицу приходится 10-15 российских пушек. Поэтому теперь все зависит от того, какое вооружение нам предоставляют западные партнеры”, – отметил представитель ГУР МО Украины.

Скибицкий отметил необходимость поставки Украине Западом реактивных систем большой дальности для успешного противостояния российской артиллерии.

Дополнение

Несмотря на то, что от партнеров уже много получено, Украине до сих пор необходимо тяжелое вооружение, и очень быстро. Это касается и РСЗО, и тяжелой борнетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Также целью является получение боевых самолетов и средств ПВО/ПРО, отметил министр обороны Украины Алексей Резников.