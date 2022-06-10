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Бритни Спирс вышла замуж: на церемонии появился бывший муж

Бритни Спирс вышла замуж: на церемонии появился бывший муж

КИЕВ. 10 июня. УНН. В четверг, 9 июня, Бритни Спирс вышла замуж за фитнес-тренера Сэма Асгари. Однако церемония не прошла без курьеза - ее хотел сорвать бывший супруг Бритни Джейсон Александер. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает УНН.

Детали

Свадьба прошла в кругу близких, а белую палатку установили во дворе виллы поп-певицы в Калифорнии. Для события Спирс надела платье Versace, а к алтарю шла под песню Элвиса Пресли Can't Help Falling in Love.

Однако на церемонии появился бывший муж Бритни, который перелез через забор - хотел сорвать свадьбу и заявлял, что Спирс – его единственная жена. Мужчину задержала служба безопасности, а позже его обвинили во "вторжении, вандализме и нанесении телесных повреждений".

Напомним

В сентябре американская певица Бритни Спирс сообщила о помолвке со своим парнем - 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Источник: УНН
Теги: США, свадьба
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