Пригласил "на кофе": парня задержали за секспреступление против 15-летней

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области задержали 21-летнего парня за развращение 15-летней девушки, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

На днях полиция Киевщины задержала 21-летнего жителя Василькова, который пригласил девушку "на кофе" и совершил в отношении нее развратные действия.

Вину молодой человек признал, однако объяснить свои действия не смог. Сегодня злоумышленнику объявили о подозрении по факту развращения несовершеннолетней (ч.1 ст.156 УК). Злодею грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним

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