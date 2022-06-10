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Ким заявил о новом обмене: из плена освободили главу ОТГ

Ким заявил о новом обмене: из плена освободили главу ОТГ

КИЕВ. 10 июня. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении в Telegram заявил о новом обмене и освобождении из вражеского плена главы Шевченковской ОТГ Олега Пилипенко, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня 11-й был обмен, благодаря координационному штабу работы с пленными. Почему говорю сегодня? Потому что два месяца с чем-то был в плену наш глава ОТГ Пилипенко, которого достали, и вели переговоры мы очень долго. Поэтому к этому моменту не хотел, не мог об этом говорить. Но сейчас он здесь. Поэтому его поздравляем. Все будет хорошо!" – сказал Ким.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину удалось провести 14 обменов пленными и освободить 403 человека: 303 военных и 100 гражданских.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область
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