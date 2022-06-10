Абитуриенты с захваченных территорий смогут поступить в украинские вузы: как именно

КИЕВ. 10 июня. УНН. Абитуриенты с временно захваченных территорий Украины смогут поступить в украинские вузы. Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета ВР Юлия Гришина, информирует УНН.

Детали

Поступающие, не имеющие возможности выехать с оккупированных территорий и сдать НМТ, смогут пройти вступительные испытания в формате дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса. Если абитуриент хочет поступить на контракт – достаточно будет подать только мотивационное письмо.

Поступающие, которые получат положительные результаты на вступительных испытаниях, смогут воспользоваться специальной квотой (квота-2) в вузах или гарантированно поступить в учреждения профессионального образования.

Напомним

Сегодня для украинских абитуриентов началась регистрация на дополнительную сессию национального мультипредметного тестирования (НМТ).