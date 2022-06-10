По Харькову россияне начали бить бомбами и ракетами большей мощности - мэр

КИЕВ. 10 июня. УНН. Харьков на сегодня российские захватчики хотя и обстреливают менее интенсивно, однако используют для обстрелов более мощные боеприпасы. Об этом заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"Сегодня обычно интенсивность обстрелов, несмотря на то, что стало поменьше, однако по городу Харькову начали применять бомбы, ракеты более сильной мощности", - сказал Терехов.

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По его словам, те разрушения, которые сегодня есть в городе – очень серьезны.

"Поэтому бы просил всех людей... быть осторожными. Ситуация напряженная, но контролируемая", - отметил мэр Харькова.

Дополнение

В прошедшие сутки враг вновь терроризировал население Харькова и области обстрелами из артиллерии и РСЗО. На линии столкновения продвижения врага не было, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.