"МХП-Громаде" устроил экскурсию для переселенцев на Волыни

КИЕВ. 10 июня. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” устроил для переселенцев экскурсию по живописному уголку Полесья - Черемскому заповеднику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу заповедника в Facebook.

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“Дети и взрослые имели возможность ознакомиться с девственным уголком дикой природы, услышать рассказы об исторических моментах, которые происходили на территории заповедника. Смогли побывать в землянках, где еще во Второй мировой войне скрывались партизаны. Побывали на самой высокой точке заповедника, а также прошлись по тропе по самому большому болоту Европы - Черемскому. Дети с интересом рассматривали шейхцерию болотную, которая занесена в Красную книгу Украины и является символом заповедника”, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, дети и взрослые могли увидеть бизонов, в том числе двух новорожденных детенышей.

Добавим

Благотворительный фонд "МХП-Громаде" занял первое место в номинации "Всеукраинская благотворительность" национального конкурса "Благотворительная Украина-2021".

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.