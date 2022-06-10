Город работает и укрепляется: глава ОВА прокомментировал слухи о возможности захвата Запорожья силами россии

КИЕВ. 10 июня. УНН. Во временно захваченном Бердянске распространяются слухи, что город Запорожье будет захвачен в ближайшие дни и вся Запорожская область перейдет под контроль российских оккупантов. Глава Запорожской ОВА Александр Старух же утверждает - предпосылок для захвата территории области нет, передает УНН.

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"На данный момент, по информации Запорожской областной военной администрации, нет никаких предпосылок для захвата территории области. Украинская армия крепко держит оборону, а на некоторых участках активно производит контратакующие действия", - говорится в сообщении.

Детали

В области продолжается укрепление рубежей, к этой работе присоединяются все регионы.

"Чем крепче оборона, тем у врага меньше шансов даже сдвинуться с места. Каждый сто раз подумает, когда увидит перед собой укрепления рубежа. Запорожье воюет, работает и укрепляется с марта. Сейчас работа продолжается. Ее вывели на новый уровень, сейчас помогает все государство. Все защищают свои города на подступах к Запорожью", - сообщил глава области Александр Старух.

Напомним

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух доложил Владимиру Зеленскому, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска.

Оккупационные войска русской федерации пытаются восстановить наступление для полного захвата Запорожской области.