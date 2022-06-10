россия вывезла из беларуси часть ЗРК С-400 - СМИ

КИЕВ. 10 июня. УНН. Вчера, 9 июня, «Беларускі Гаюн» зафиксировал передвижение двух больших колонн с техникой вс рф и вс рб трассой М10 из Брестской области в Гомельскую, передает УНН.

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"В одной передвигались: два ЗРК С-400 «Триумф» с ТМЗ и радиолокаторами подсветки и наведения к ним, 5 Уралов с прицепом Ф52, тентованный МАЗ, бензовоз и МАЗ с радиостанцией. В другой, которая двигалась со стороны Калинковичей в сторону Гомеля, был ЗПРК «Панцирь» и 2 КамАЗа", - говорится в сообщении.

Детали

Вечером того же дня колонны приехали в Гомель и часть техники выдвинулась в направлении Гомельского аэропорта. Тогда же в аэропорт направилась и другая группа ЗРК «С-400», вероятно, с аэродрома в Зябровке, где ее заменили ЗРК, перебазированные из Брестской области, отмечает мониторинговая группа.

"Сегодня, 10 июня, в районе 11:00, в Гомель из рф прилетел Ан-124-100 вкс рф под номером RA-82038 — борт с достаточной грузоподъемностью, чтобы поднять С-400, и именно на нем из беларуси вывезли часть этих комплексов, а другую технику забрали несколько Ил-76", - сообщил «Беларускі Гаюн».

Добавим

Учения вс в беларуси было продолжено как минимум до 18 июня. Отметим, что такие якобы учения продолжаются более месяца. Впервые о них стало известно в начале мая.