Представление финансовой отчетности во время военного положения: правительство урегулировало сроки

КИЕВ. 10 июня. УНН. Кабмин внес изменения в Порядок представления финансовой отчетности, которыми урегулированы вопросы сроков представления финансовой отчетности предприятиями, которые во время действия военного положения не подали промежуточную, годовую отчетность в предусмотренные сроки. Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов Украины, пишет УНН.

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“Решением Кабинета Министров внесены изменения в Порядок представления финансовой отчетности, которыми урегулированы вопросы сроков представления финансовой отчетности предприятиями, которые во время действия военного положения не подали промежуточную, годовую отчетность в сроки”, — информируют в пресс-службе Минфина.

Детали

В частности, отмечается, что в соответствии с решением такие предприятия должны подать соответствующую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Эти изменения также урегулировали вопрос об особенностях проведения инвентаризации имущества предприятиями, которые находятся на временно оккупированной территории и/или в районах проведения боевых действий, информируют в Минфине.

Так, руководители таких предприятий смогут оперативно принимать решение о проведении инвентаризации отдельно определенного имущества в случае выявления фактов его хищения или порчи для обеспечения фиксирования таких событий.

Напомним

Ранее в КМУ сообщили, что по поручению президента правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

Так, благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей правительство рассчитывает “разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию”.